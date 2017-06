„Massive Open Online Course” este un curs online oferit de universităţi, care a apărut în 2012 în învăţământul la distanţă; platforma combină formele tradiţionale pentru transmiterea cunoştinţelor prin video şi material de studiu cu foruri naţionale şi internaţionale în cadrul cărora profesorii şi studenţii comunică după principiul de conectare. Deşi studenţii diferă ca vârstă, origine sau studii prealabile, ei sunt uniţi printr-o puternică motivaţie. Un profesor de la Universitatea Harvard spune că internetul nu ne pune la dispoziţie toate informatiile, că acest lucru e, de fapt, o iluzie. Tot studiul susţinut, care face apel la biblioteci de specialitate, oferă o bază unică. Părerea unanimă este că Fenomenul digital de difuzare a informaţiilor este o realitate, dar întrebarea este cum vom folosi această nouă dimensiune.

Oraşul Hagen din Westfalia în care am lucrat 25 de ani se poate mândri cu singura universitate la distanţă din Germania. 76.000 de studenţi înscrişi la cele patru facultăţi (sociologie, drept, informatică şi ştiinţe economice) este cifra acestui an. Aparatul administrativ şi profesoral este incredibil: 80 de profesori, 420 de colaboratori ştiinţifici, 300 de mentori, 700 de funcţionari în administraţie. Există şi 13 centre de studii adiacente în toată ţara şi în străinătate (Austria, Elveţia, Ungaria, Rusia etc). Studenţii au posibilitatea ca în apropierea domiciliului să primească informaţii şi ajutor. Materialul de studiu, structura cursului şi temele pentru seminare se trimit prin poştă. Examenul scris are loc în cadrul universităţii, iar cel oral se susţine prin conferinţă video. Există taxe de studii, dar accesibile oricui, ca şi burse.

Această formă de învăţământ a avut succes dacă ne gândim că se împlinesc 42 de ani de la înfiinţare şi că printre absolvenţi se numără multe personalităţi politice care s-au bucurat de un prestigiu unanim.

Cred că tocmai ideea de conectare recent verificată de cursurile MOOC este secretul răspândirii ştiinţei în viitor. Iar ştiinţa înseamnă putere.

Dr. Mariana CLEMENS

(Visited 14 times, 14 visits today)