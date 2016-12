Pe la sfârşitul lunii octombrie, m-a căutat la telefon un fost coleg, pe care nu-l mai văzusem de ceva vreme. Se întâmplă foarte rar să primesc asemenea telefoane. Am stabilit o întâlnire şi, după câteva zile, m-am întâlnit cu el. A intrat direct în subiect. Mi-a spus că i s-a furat identitatea de către cineva care a făcut un denunţ la DNA în numele lui. Omul era calm, dar îi intuiam frământarea interioară. Mi-a precizat că în denunţ nu era trecută şi adresa de domiciliu, ci numai numele, prenumele şi CNP-ul, ceea ce înseamnă că datele identităţii sale se puteau lua numai dintr-un singur loc, pe care a refuzat să mi-l spună, pentru că era doar o presupunere. Despre cel care i-a furat identitatea nu ştia absolut nimic, însă referitor la cele sesizate în denunţ avea o bănuială. Dar nu era sigur. Puteau fi atâtea alte pricini, dar nu era sigur de niciuna. Omul mi-a spus că de când a primit citaţia de chemare la sediul DNA din Piteşti nu a mai avut linişte. Îşi făcea toate socotelile şi se aştepta la orice. Gândurile şi le îndrepta mai mult spre persoana care făcuse denunţul în numele lui, decât spre consecinţa denunţului. Din pricina unor astfel de frământări sufleteşti, trupul îi era golit de vlagă şi uneori refuza să-l mai asculte. Abia aştepta să lămurească lucrurile. Deşi nu avea conştiinţa vreunei vinovăţii, gândurile îi veneau în minte de parcă se făcea vinovat de ceva. Mintea începuse să-i semene cu o adunătură de impresii ce-i provocau iritare, agresivitate şi nevroză. Era o grupare aleatorie de stări de spirit.

Când a sosit termenul să se prezinte la sediul DNA, fostul meu coleg a plecat de acasă hotărât să ajungă cu câteva minute înainte de ora stabilită. Dar cu cât se apropia mai mult, cu atât încordarea lui sufletească atingea paroxismul. Însă omul se încuraja singur, ştiindu-se nevinovat. În fine, a intrat în clădire cu o oarecare stângăcie dată de sfială. La uşă a fost întâmpinat de un bărbat care părea om bun. Acesta l-a invitat politicos să ia loc pe un scaun. Fapt ce l-a interpretat ca un semn de bun augur. Fostul meu coleg îmi povestea că nu a fost primit cu nicio privire duşmănoasă, aşa cum se aştepta. Păstra în minte imaginea acestei instituţii prezentate la televizor. Iar această imagine despre DNA era înfiorătoare. Nu se aştepta ca într-o asemenea instituţie să poată întâlni şi oameni calmi şi de bună-credinţă. Apoi, a fost lămurit în legătură cu denunţul. Şi, la fel de calm ca bărbatul din faţa sa, împricinatul a adus argumente imbatabile împotriva ideii că el ar fi scris un asemenea denunţ.

După câteva ore, cunoştinţa mea a părăsit sediul DNA din Piteşti, cu un surâs detaşat de cele întâmplate. Era ora două după-amiază. Şi totuşi, starea lui sufletească era deosebit de tulbure. Îl învolburau lăuntric două întrebări: cine să fi scris denunţul în numele lui? Şi, mai ales, de unde a luat datele de identitate?

Fiindcă nu putea răspunde la aceste întrebări, s-a întors cam ţeapăn acasă. A tăiat în diagonală parcul din centrul oraşului, fără a lua act de oamenii ce treceau pe lângă el. Nu mai era cu totul pe pământ. Când a ajuns acasă, încă era cuprins de emoţie. La masa de mult pusă, el le-a povestit soţiei şi fiului despre cele întâmplate. Soţia l-a calmat. Şi totuşi, timp de mai multe zile, bietul om a fost preocupat de acel denunţ. Însă într-o după-amiază frumoasă de octombrie, bietul om s-a întâlnit cu un preot care era o veche cunoştinţă. Preotul l-a întrebat: „Hei, cum a fost la DNA?”. O întrebare cu totul neaşteptată, dar revelatoare. Fostul meu coleg şi-a dat seama că preotul era cel care formulase denunţul la DNA în numele lui.

Este în povestea asta ceva din Kafka. Oare va răspunde acest preot pentru neliniştea pe care i-a creat-o acestui om şi – de ce nu? – pentru timpul pierdut? Evident că nu. Aşa s-a ajuns să se considere că omul deştept este astăzi cel care păcăleşte, iar păcălitul, cinstitul, este omul prost. Păcălitul ne-a contagiat viaţa socială, felul nostru de a fi. Suntem păcăliţi cu vorba, cu fapta, cu metrul, cu kilogramul. Iar dacă eşti păcălit, eşti considerat prost, însă cel care te-a păcălit nu se consideră hoţ, ci deştept. Astfel, cuvântul „prost” are cea mai mare frecvenţă într-o frază exprimată cotidian. La fel, cuvântul „interes” are o frecvenţă deosebit de mare într-o frază, chiar dacă este un cuvânt de origine tehnică şi contabilă. Or, dacă în cele mai epicuriene morale antice era căutat în special binele, nu şi utilitatea de vreun fel, astăzi, noţiunea „păcăleală pentru a câştiga” este ridicată la rang de principiu. Colegul meu mi-a spus că preferă să fie considerat „prost” decât ticălos, pentru că – este de părere el – prostul poate fi a doua zi deştept, dar ticălosul nu-şi va mai reveni niciodată.

Gheorghe SAVU

