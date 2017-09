O familie de argeşeni trăieşte de mai bine de trei ani un adevărat coşmar. După ce şi-au pierdut fiul (Marin Romeo Constantin), înecat într-un canal al râului Argeş chiar de ziua lui onomastică, părinţii s-au lovit de superficialitatea – spun ei – a oamenilor legii.

Crimă?

Soţii Marin sunt convinşi că moartea copilului nu a fost un accident, ci e un caz de omor, la faţa locului găsindu-se probe care ar fi trebuit să dea de gândit poliţiei şi, ulterior, procurorului de caz – nicidecum să ducă la clasarea dosarului. Deşi Romeo nu era pasionat de pescuit şi se temea de apă, la locul accidentului a fost găsită o undiţă şi momeală. Mai mult decât atât, corpul băiatului a fost descoperit în amonte, undeva la 30 metri faţă de zona cu uneltele de pescuit. În plus, mama spune că Romeo nu ar fi avut nici timp de plimbări, din moment ce cu doar câteva ore înainte de producerea tragediei i-ar fi transmis telefonic că are foarte multă treabă la îngrijirea stupilor.

Cer redeschiderea cazului

Avocatul soţilor a cerut redeschiderea cazului şi susţine că a strâns probe concludente care motivează această decizie. „Toate persoanele din dosar au calitatea de martor, însă există elemente şi declaraţii contradictorii. Considerăm că se impune clarificarea acestor aspecte la soluţionarea dosarului. Suntem la a doua plângere adresată Tribunalului Argeş împotriva soluţiei procurorului (n.r. – procuror care, anterior, a decis clasarea dosarului).”

„Erau camere de supraveghere care, chiar dacă nu băteau în direcţia accidentului, puteau surprinde persoane care au trecut prin apropiere în intervalul orar al producerii evenimentului. Respectivele persoane ar fi putut oferi indicii. Dar au fost solicitate informaţii video abia după trei ani, deşi noi am cerut asta de la bun început!” – a spus tatăl băiatului în studioul postului de televiziune Antena 1 Piteşti.

„Malul nu era abrupt, deci este foarte greu de crezut că băiatul putea ajunge în apă accidental. Eu am observat că are urme pe gât (ca şi cum s-ar fi luptat cu cineva), însă nu am intervenit şi am lăsat poliţia să facă fotografii. Ulterior, am aflat că din poze nu s-au văzut” – a continuat omul îndurerat.

„Noi vrem doar să aflăm adevărul, că atât mai putem face! Eu, una, sunt convinsă că nu a fost singur acolo şi că a alunecat, după cum au spus oamenii legii. Lucra de trei săptămâni la stupii din zonă, deci nici măcar de curiozitate nu putem vorbi. Pentru adevăr şi ceilalţi doi copii ai mei mai trăiesc” – a încheiat mama lui Romeo cu lacrimi în ochi.

