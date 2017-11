Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat vineri în Piteşti că România se confruntă cu un deficit foarte mare pe piaţa muncii în sectoare precum IT, sănătate, construcţii şi agricultură, iar românii care au plecat să muncească în afară, mulţi dintre ei chiar în aceste domenii, trebuie atraşi înapoi. „O situaţie care devine din ce în ce mai îngrijorătoare (…) este aceea că în ultimii ani vorbim despre un deficit foarte mare pe piaţa muncii din România în ceea ce priveşte câteva sectoare: IT-ul, construcţiile şi agricultura. Dacă mâine sunt 12.000 de absolvenţi de IT ei vor fi imediat absorbiţi de piaţă în următoarea săptămână; medicii – scoatem posturi de medici la concurs şi nu se prezintă nimeni, sau oricum pe 10 locuri se prezintă un singur candidat; piaţa de construcţii, unde problema foarte mare va veni anul viitor (…) când va intra în funcţiune PNDL-ul II, care înseamnă o sumă de aproximativ 30 miliarde lei, bani pe care îi vor gestiona toate localităţile şi în special cele din mediul rural, pentru că banii merg acolo, către proiecte de apă, de canalizare, de şcoli, de grădiniţe, dispensare ş.a.m.d., dar vom avea o problemă cu forţa de muncă în construcţii şi abia anul viitor o să ne dăm seama cât de gravă este această situaţie. Anul acesta, din ianuarie până acum, avem 20.000 de locuri de muncă în plus în construcţii, dar cererea este mult mai mare şi ajung la al patrulea sector foarte important unde este un deficit foarte mare de forţă de muncă, cel din agricultură”, a spus Lia Olguţa Vasilescu.

