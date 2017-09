Consiliul de Administraţie al Teatrului „Alexandru Davila” din Piteşti are un nou preşedinte, în persoana consilierului judeţean PSD Marius Pârvu. Fost director al Oltchim şi al Administraţiei Bazinale de Apă Argeş-Vedea, acum director al Diviziei Petrochimice Bradu din Argeş, Pârvu are experienţă în lucrul cu bugetele şi documentele, aşa că autorităţile judeţene vor avea un ochi, cum se spune, competent aţintit asupra managementului acestei instituţii. Teatrul „Alexandru Davila” are şi un nou director, în persoana lui Nicolae Poghirc care a câştigat concursul organizat în acest sens de Consiliul Judeţean.

