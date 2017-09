Nemulţumit de modul în care autoritǎţile statului trateazǎ gravele probleme din alimentarea cu apǎ şi canalizarea ale oraşului Copşa Mică, Daniel Tudor Mihalache, primarul localităţii, a pornit pe jos într-un marş către Capitală. Azi, edilul a consumat ce-a de-a patra etapǎ a deplasării şi a făcut popas la Curtea de Argeş, unde a susţinut o conferinţă de presă.

„Prin acest pelerinaj încerc sǎ atrag atenţia asupra unor probleme. Sunt primar de patru mandate şi nu cred în minuni, nu cred cǎ se va rezolva neapǎrat ceva pentru cǎ eu am fǎcut asta. M-am întâlnit însǎ cu primari, cu oameni care mi-au ascultat povestea. O sǎ ajung şi la Bucureşti, unde voi sta de vorbǎ cu preşedintele, cu premierul şi cu ministrul mediului”, afirma edilul, care a spus că drumul fǎcut pe jos nu a fost deloc uşor. „Sunt peisaje deosebite, sunt locuri foarte frumoase care ar merita sǎ reintre în circuitul turistic. Am avut însǎ unele probleme pe Valea Oltului, dar numai când oamenii au aflat cine sunt şi ce fac. Apoi se opreau maşinile şi mi se ofereau apǎ şi fructe, şoferii de tir mǎ protejau în trafic. O altǎ problemǎ am avut-o în Argeş, unde un localnic a asmuţit câinele pe mine. Sunt dotat cu un aparat cu ultrasunete, aşa cǎ nu au fost probleme. Într-o asemenea cǎlǎtorie cei mai buni prieteni îţi sunt pantofii şi plasturii de bǎtǎturi. Primarii sunt oameni ocupaţi şi orgolioşi, dat m-am bucurat cǎ şi-au fǎcut timp sǎ mǎ primeascǎ şi sǎ mǎ asculte. Primarul din Titeşti mi-a dat şi douǎ petiţii pe care sǎ le duc la Bucureşti, la Guvern şi la Preşedinţie”, zicea Daniel Tudor Mihalache.

Primarul din Copşa Micǎ îşi va petrece sfârşitul de sǎptǎmânǎ în municipiul Basarabilor, iar luni dimineaţǎ la ora 7.30, va pleca spre Piteşti. Marţi urmează să aibă întâlniri cu prefectul, cu primarul Piteştiului şi cu preşedintele Consiliului Judeţean, iar apoi va pleca spre Bucureşti.

(Visited 23 times, 23 visits today)