Ieri-dimineaţă, Cătălin Rădulescu, deputat PSD de Argeş, a avut parte de o surpriză extrem de neplăcută: i-a fost furat autoturismul.

Parlamentarul spunea că, miercuri seară, după ce s-a întors de la Parlament, a lăsat maşina în parcarea blocului unde locuieşte, situat, culmea, chiar în apropierea Parlamentului şi exact lângă sediul SRI. Este vorba despre un Range Rover în valoare de peste 140.000 euro care, potrivit parlamentarului, aparţine fratelui său şi fusese cumpărat cu vreo două luni în urmă. Întrebat de jurnalişti din Capitală dacă are suspiciuni privind furtul, deputatul a declarat că e treaba poliţiei să facă investigaţii.

„Dimineaţă, la ora 10, am vrut să vin la Comisia de Anchetă şi, când am ieşit din bloc, nu am mai găsit maşina. Clar am fost urmărit de cineva. În al doilea rând, să furi o maşină de lângă Parlament şi SRI, mi se pare o chestie neimaginabilă. Maşina este destul de sofisticată, e făcută pe comandă, are un sistem de autoblocare. Puteai să intri, dar nu mai puteai să ieşi. Eu am anunţat, bineînţeles, ministrul de Interne, Carmen Dan, care era în şedinţă de Guvern, i-am trimis mesaj preşedintelui Dragnea ca să-i spun că mi s-a furat maşina de aici (…) Era cât pe ce să îmi fure şi semnăturile pe Legile Justiţiei, numai că am avut aşa o inspiraţie mergând spre scara blocului şi am zis să le iau, să mă mai uit un pic pe ele şi nu le-au putut lua. Îi rog pe hoţii profesionişti să îmi aducă maşina, că legile sunt la mine. (…) Eu nu mai cred în coincidenţe! (…) Anul trecut am crezut că un nebun s-a dus exact la maşina mea (…), i-a plăcut şi a tras opt gloanţe, că eu deranjez uneori. Acum, chestia asta nu o mai cred, pentru că s-a întamplat exact când eu am venit cu aceste modificări ale Legilor Justiţiei, Codului penal şi Codului de procedură penală (…)

Maşina nu se poate fura. Era o singură variantă ca să fie furată: numai dacă erai monitorizat non stop şi dacă veneau cu un soft special, cu un calculator (…), ca să poată clona cheia (…) Ca să poată deschide maşina, ei trebuiau să fie în spatele meu sau lângă mine în momentul în care aveam telecomanda”, spunea Cătălin Rădulescu.

