Un nor radioactiv ar fi stat deasupra României din 15 septembrie până în 10 octombrie. Pentru gestionarea situaţiei, autorităţile au activat o celulă de criză. Substanţa găsită în particulele care au ajuns la noi se foloseşte în industria farmaceutică şi în radioterapie, pentru tumorile canceroase. Concentraţiile cele mai mari de particule au fost măsurate în sudul ţării, în special în zonele Alexandria, Giurgiu, Bucureşti, sudul Argeşului şi Constanţa. Rodin Traicu, preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, a spus: „Este vorba de o poluare cu un radionuclid artificial, Ruteniu 106, care a survolat toată Europa. Norul a survolat aproape toată suprafaţa României. Chiar şi o concentraţie foarte mare, de o mie de ori mai mare decât cea care a fost depistată pe medie în Europa, nu face decât să lase depigmentări pe piele, nu are potenţial cancerigen”. Conform Institutului Francez pentru siguranţa nucleară, în ultimele săptămâni, Europa a fost acoperită de un nor de poluare nucleară. Acesta ar fi rezultat după un accident nuclear nedeclarat, susţin militanţii de mediu. Mai multe state europene au intrat în alertă, după ce centrele de supraveghere a radioactivităţii au detectat în atmosferă valori crescute ale substanţei.

