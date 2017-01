Cornel Ionică , primarul municipiului Piteşti, a fost invitatul de ieri al emisiunii „Subiect de presă” de la Antena 1 Piteşti, realizată de Cristina Munteanu şi de Mihai Golescu. Fiindcă este iarnă, cea mai mare parte a discuţiilor s-a axat pe problemele generate de zăpadă. Din fericire, Piteştiul a fost mai ferit decât alte zone, aşa încât cetăţenii nu au avut de suferit. Totuşi, vorba edilului-şef, autorităţile trebuie să fie mereu în alertă. Un alt subiect intens dezbătut a vizat parcările şi traficul rutier, primarul făcând şi o predicţie pe această temă.

„Ne-ar trebui 2.000 de oameni”

Mobilizarea autorităţilor în primele zile cu zăpadă din această iarnă a fost parcă mai bună ca în alţi ani. „Am învăţat din greşelile trecute şi ne-am organizat mai bine. Facem deszăpezirea cu resurse proprii, nu cu alte firme. Avem 44 de utilaje şi 400 de oameni. Ca să faci o activitate ca la carte ne-ar trebui 2.000 de oameni, dar ne descurcăm cu ce avem, căci nu putem suporta atât de multe salarii şi cheltuieli. Avem echipe de câte doi oameni din loc în loc, utilaje, suntem mereu în alertă şi în comandamente, merg personal pe teren şi verific, coordonez… Oricum, deszăpezirea nu se poate face oricum, fiindcă o cantitate prea mare de material antiderapant poate strica asfaltul”, a spus Ionică. „Când aţi pus ultima oară mâna pe lopată?”, a fost una dintre întrebările cu tâlc pusă de Mihai Golescu (în sensul că şi cetăţenii ar trebui să se implice). „La toate ninsorile fac ce trebuie făcut la mine acasă, iar bărbaţii din primărie ies, prin rotaţie, la deszăpezit alei, trotuare… În alte ţări, cetăţenii ies la deszăpezire din spirit civic, la noi nu prea se întâmplă aşa ceva”, a declarat primarul, care a spus că deja s-au consumat 230 tone de sare din cele 500 aprovizionate, dar şi circa 1.000 tone de nisip din cele 3.000 avute în stoc la debutul iernii. O problemă: se fură nisipul din sacii (400 la număr) puşi în special în zonele de pantă şi se taie sacii… De asemenea, primarul Ionică a spus că din cauza gerului s-au produs avarii care au necesitat un timp mai lung pentru remediere; edilul-şef a făcut apel la cetăţeni să înţeleagă acest lucru. Numărul echipelor de intervenţie a fost triplat.

Model occidental

În zona Banat, de exemplu, deszăpezirea a fost mereu îngreunată de numărul mare de maşini parcate de-a lungul străzii, de o parte şi de alta. Mulţimea de vehicule din Piteşti este o problemă tot mai acută, iar autorităţile nu pot ţine pasul cu amenajarea a noi locuri de parcare. Sunt cereri pentru parcările de reşedinţă cu taxă, dar regula este să nu fie atribuite decât acolo unde există suficiente locuri în raport cu numărul de maşini. Altfel, s-ar ajunge în situaţii hilare, cum ar fi licitaţiile pentru parcaje. O altă problemă: sunt multe maşini la unele familii, iar pentru fiecare apartament nu este permis decât un loc de parcare. Celelalte maşini ajung în alte parcări, de la alte blocuri, stârnind nemulţumire. De asemenea, e plin oraşul de vehicule de marfă sau de mare tonaj care sunt „trase” la blocuri, deşi acest lucru nu este permis. „Piteştiul are o anumită configuraţie, cu şase trepte de altitudine pe care sunt 636 de străzi. Centrul este cel mai aglomerat, pentru că aici vrea să vină toată lumea cu maşina. Deşi avem parcări supraterane în centru şi în Ceair, acestea nu sunt folosite la capacitate maximă, autovehiculele fiind ţinute pe te miri unde. Este acum lege pentru ridicarea maşinilor parcate neregulamentar, am prevăzut în bugetul pentru 2017 fonduri pentru o platformă de ridicare care să fie operată în regie proprie, şi nu de o firmă ca până acum, dar ne vom consulta cu toţi factorii implicaţi înainte să dăm drumul la săltarea vehiculelor. Oricum, avem în vedere achiziţionarea cu fonduri europene a unor autobuze electrice şi, probabil, nu peste foarte mult timp se va ajunge în situaţia ca, aşa cum se întâmplă şi în alte oraşe europene, nici în centrul Piteştiului să nu se mai poată ajunge cu maşini personale, ci cu mijloace publice de transport în comun. Nu zic că aşa vom face noi, ci consider că aici se va ajunge în mod natural”, a declarat Cornel Ionică.

„Mulţumesc cotidianului «Argeşul»”

Cotidianul „Argeşul” a declanşat o campanie prin care arată modul haotic în care firme de transport care nu aparţin municipiului Piteşti folosesc infrastructura locală a SC Publitrans 2000 SA. Nu plătesc vreo taxă la Primărie, dar microbuzele şi autobuze din tot judeţul „ară” Piteştiul în lung şi în lat pe traseele Publitrans şi folosesc fără drept staţiile operatorului local de transport în comun. „Mulţumesc cotidianului «Argeşul» şi felicit această publicaţie pentru modul în care reflectă aceste probleme. Sunt peste 100 de operatori. Voi convoca în curând o şedinţă cu autorităţile judeţene şi cu poliţia pe această temă, pentru că trebuie să punem ordine cumva”, a declarat Cornel Ionică.

