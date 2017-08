În anul 2015, am arătat într-un editorial că parlamentarii care au făcut parte din comisiile de elaborare a unei legi privind pensiile militare de stat nu au avut niciun respect faţă de militari. Am scris atunci că fiecare guvern va proceda la o nouă lege a salarizării şi la o nouă lege a pensiilor, pentru că – nu-i aşa? – unele pensii sunt nesimţite, ca şi unele salarii. Şi am mai scris că un nou Boc se va ivi oricând! Drept care, de câteva zile se vorbeşte mult, foarte mult, despre pensionari în general şi despre pensionarii militari, în special. În aceste discuţii se citează cazuri de militari cu pensii speciale de câteva zeci de mii de lei, sunt date chiar exemple de pensii ce depăşesc salariile unor militari activi. Sunt aceste cazuri o dovadă că militarii beneficiază de pensii speciale? Nu! Dacă există militari cu pensii ce depăşesc salariul unui activ, atunci aceste pensii sunt ilegale. Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat limitează nivelul acestora la 85% din salariul unui militar activ. Sigur, se pot aduce dovezi împotriva a ceea ce afirm eu aici, ceea ce înseamnă că s-a încălcat legea. Faptul că Legea 223/2015 are articole ce lasă loc de interpretare a făcut ca unii dintre şefii militari să-şi calculeze pensia în mod ilegal. De exemplu, într-o unitate militară există genişti, electronişti, artilerişti şi multe alte arme care beneficiază de sporuri la salariu, dând posibilitatea ca şeful acestora să cumuleze toate aceste sporuri la calculul salariului său. Această procedură este la limita legii, dacă nu chiar se încalcă legea. De aici a rezultat ca un astfel de şef pensionar să aibă o pensie de câteva zeci de mii de lei; o pensie chiar mai mare decât salariul avut când a fost activ. Or, într-o unitate militară există în jur de o sută de militari şi un singur şef. Iar dacă numai un şef a beneficiat de acest artificiu legislativ nu înseamnă că şi ceilalţi militari au procedat la fel. Nu că ar fi fost mai cinstiţi, ci că nu au putut. Şi, în această situaţie, să se vină la televizor şi să se spună că toţi militarii beneficiază de pensii mai mari decât au avut salariul mi se pare un exemplu clar de manipulare.

Prin urmare, de ce sunt acuzaţi militarii în condiţiile în care un şef de post de miliţie are o pensie mai mare decât a unui colonel de armată? Şeful de post beneficiind şi el de condiţiile Legii 223/2015, completându-şi salariul cu tot felul de sporuri. Ce să mai vorbim de magistraţi! Deci, de ce se dă în armată? Mai ales că majoritatea pensiilor militare sunt sub două mii de lei. Răspunsul nu poate fi altul decât cel legat de faptul că militarii nu pot să iasă în stradă să protesteze şi să strige „Ieşi afară, javră ordinară!”. Iată cum politica PSD urmează fosta politică a lui Traian Băsescu de a învrăjbi categoriile profesionale între ele! Îmi aduc aminte că întoarcerea mea în Argeş, după mai bine de 20 de ani, a coincis cu arestarea fostului preşedinte al Consiliului Judeţean Constantin Nicolescu. Mă uitam la televizor şi, seară de seară, o vedeam pe Olguţa Vasilescu cum îl apăra, de m-a făcut s-o admir şi să-i dau dreptate. Îi mergea atât de bine gura, de îţi venea să crezi că judeţul Argeş era atacat de forţe oculte venite de la Bucureşti.

Or, până la urmă, s-a dovedit că această femeie a minţit şi a manipulat lumea. La fel îi turuie gura şi în cazul pensiilor militare, dar fără să amintească de adevăratele pensii speciale. Drept care, am asistat în vara aceasta la naşterea unui nou Boc, dar în variantă feminină.

Prin urmare, este cunoscută lipsa de prevedere a omului atât timp cât sănătatea şi vigoarea fizică îi dau putinţa unui trai lipsit de griji. Omul sănătos, deci capabil de muncă, uită prea uşor că, după zile bune, pot urma şi zile rele. Puţini oameni tineri sunt pătrunşi de înţelepciunea cuprinsă în zicala românească „Strânge bani albi pentru zile negre”. Prevederea aceasta poate fi socotită apanajul popoarelor civilizate şi s-a spus că gradul de civilizaţie al unui popor se poate măsura şi după gradul de prevedere al cetăţenilor care-l compun. Luând aminte la zicala de mai sus, românul munceşte o viaţă şi îşi pune deoparte o anumită sumă de bani pentru a fi restituită mai târziu, la bătrâneţe, sub formă de pensie. Prin comportamentul lui, aşadar, avem o dovadă de civilizaţie. El pune bani albi pentru zile negre, iar statul întotdeauna l-a încurajat şi i-a protejat această dorinţă. Aşadar, dacă cetăţenii acestui stat au dat dovadă de prevedere şi s-au purtat civilizat într-o ţară civilizată, prin faptul că şi-au asigurat bătrâneţile din timp, militarii nu au constituit un fond de pensii şi nu au contribuit cu bani la acest fond, pentru că statul le-a promis că o să aibă el grijă de bătrâneţile lor, în schimbul libertăţii şi al unui eventual sacrificiu suprem. Astăzi însă statul spune că nu este obligat cu nimic faţă de pensionarii militari, uitându-şi promisiunea făcută lor încă în urmă cu 170 de ani.

(Visited 30 times, 30 visits today)