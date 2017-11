Zilele trecute, un apropiat al familiei, pensionar, a ajuns acasă bucuros nevoie-mare de la o aşa-zisă prezentare medicală făcută de reprezentanţii unei firme la un hotel de lux din Bucureşti. Încărcat cu nişte oale, cu un aparat de masaj şi cu o plită cu inducţie, acesta i-a spus senin nevestei: „M-au costat doar 3.000 lei”. La care, evident, ea a făcut un şoc, două zile nerevenindu-şi din palpitaţii. Nu e o poveste. Zeci de argeşeni sunt sunaţi la telefon pentru a participa la prezentări medicale la care li se promit premii. De fapt, sub pretextul…. gătitului sănătos, pensionarilor li se spune povestea unor oale excepţionale, elveţiene, cum n-a văzut Parisul…

Ciudăţenii

Am mers şi noi la respectiva prezentare, care era, de fapt, o reclamă la oale de peste 10.000 lei (!), precum şi la alte produse pe care participanţii „norocoşi” – în special pensionari – le puteau achiziţiona pe loc cu doar… 3.000 lei. Începe… prezentarea. Un tânăr elegant, îmbrăcat în costum şi vorbind la microfon, ne mulţumeşte tuturor celor care ne-am adunat în acest loc fie după ce am fost sunaţi, fie după ce am primit o invitaţie sau, poate, după ce ne-a recomandat un prieten. Ne asigură că efortul nostru va fi răsplătit la final cu câteva cadouri şi nu pretinde nimic în schimb, decât atenţie! Ei bine, alimentaţia este tema pe care vorbeşte prezentatorul vreo 40 de minute. Explică în amănunt cum este influenţată sănătatea de felul în care preparăm alimentele, că alegerile greşite ne pot îmbolnăvi, cât de important este să mâncăm mai proaspăt, mai puţin, mai fără calorii… Continuă cu bolile, cu alimentaţia, şi iar cu bolile, şi iar cu alimentaţia. Un tânăr dezveleşte un set de vase de bucătărie, lăudate în fel şi chip: că sunt o minune pentru sănătate, că sunt făcute dintr-un material folosit în medicină – oţel chirurgical – şi că asta e, de fapt, soluţia prevenirii tuturor bolilor despre care vorbise aproape o oră. Ca să facă şi o demonstraţie, găteşte într-una dintre ele, iar aprecierile continuă. După întreaga prelegere, întreabă pensionarii dacă au nelămuriri, iar oamenii au una: preţul! Costă peste 10.000 lei! Ulterior, printr-o „tombolă” sunt extrase numele unor persoane şi li se acordă „reduceri” uluitoare şi cadouri. Şi uite aşa, ruda mea a ajuns să dea fuga la bancă, să scoată 3.000 lei din cont şi să îi dea pe oalele minune.

Şmecherie…

Ajuns acasă, face unele încercări, cât timp nevastă-sa ia Distonocalm. Plita nu merge decât cu oalele cumpărate. Aparatul de masaj e ca o pernă care vibrează. Oalele, la rândul lor, sunt atât de grele, încât soţia, după ce îşi revine, abia le poate ridica. Fac o verificare pe Internet şi văd astfel de ustensile de bucătărie, dar nu la preţul cu care ruda mea le-a achiziţionat. Şmecherie, nu alta! Din păcate, astfel de întâlniri între pensionari şi reprezentanţii unor firme ce le oferă produse care, chipurile, le-ar îmbunătăţi sănătatea au loc peste tot în ţară şi se desfăşoară cam după acelaşi scenariu. Aşadar, mare atenţie!

