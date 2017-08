Marian Godină, unul dintre cei mai cunoscuţi poliţişti din ţară, a fost dat în judecată, pentru a doua oară, de către un bărbat din Argeş care-l acuză de calomnie.

Toată povestea a început după ce Godină a postat pe o reţea de socializare un mesaj în care spune că bărbatul, Mihai Ivănescu, nu ar fi prea sănătos, deoarece scrie poezii în care descrie explicit relaţii intime cu minore şi cadavre. Dosarul a fost înregistrat la Judecătoria Piteşti şi urmează ca procesul să înceapă după ce se va încheia vacanţa judecătorească. Ivănescu a declarat că l-a acţionat în justiţie pe poliţistul braşovean după ce nişte cunoştinţe l-au anunţat că Godină şi-a permis să posteze pe pagina sa de socializare un anunţ cu un bărbat arestat pentru pornografie cu minori şi pedofili. „La comentariu a ataşat fotografia mea cu numele meu şi arăt că niciodată n-am avut de-a face cu această acuzaţie infamă, monstruoasă şi nejustificată. Niciodată n-am avut de-a face cu această infracţiune, n-am fost niciodată urmărit sau cercetat în această acuzaţie, nu am fost reclamat vreodată, nu am avut niciun incident de acest fel, nu am fost judecat sau condamnat vreodată pentru asemenea acuzaţie, nu sunt reţinut, nu sunt arestat, nu am nicio cauză pe rol în instanţă cu o aşa acuzaţie şi poate fi verificat cazierul meu”, a afirmat Marian Ivănescu.

(Visited 162 times, 162 visits today)