Cititorul nostru fidel, domnul Puiu, a ales să doneze premiul câştigat la concursul „Comentariul deştept” unui copil de pe stradă. Este un gest deosebit făcut de un om deosebit şi nu putem decât să fim mândri că avem asemenea oameni aproape.

„Iată-mă emoţionat şi fericit în faţa articolului dumneavoastră în care faceţi cunoscut faptul că Puiu este câştigătorul premiului pentru «Comentariul deştept». Vă mulţumesc dumneavoastră şi ziarului «Argeşul» pentru faptul că aţi apreciat comentariile mele şi aţi ales să fie selectate în vederea premiului oferit. Este pentru prima dată când îmi găsesc mai greu cuvintele, acum când scriu despre mine, pentru că la comentarii Dumnezeu îmi dă inspiraţie. Faptul că am avut norocul să fie ales un comentariu al meu, dintre cele 150 selectate, mă face să cred că am avut o atitudine corectă în cele scrise, nepărtinitoare, fără o ură viscerală. Am sute de comentarii trimise către ziarul «Argeşul» şi vreau să vă spun că voi păstra aceeaşi atitudine şi de acum înainte; nu am schimbat-o de niciun fel în timpul concursului. Nu am scris niciodată pentru premiu. Am scris ceea ce am simţit eu atunci când am citit articolele dumneavoastră. Am primit şi e-mailul dumneavoastră şi mă simt copleşit de onoarea pe care mi-aţi făcut-o, dar o rog pe doamna Mirela Neagoe să-i înmâneze din partea mea acest premiu fetiţei cu ochii verzi, Cecilia, care vindea, în vară, pui în piaţă, pentru a strânge bani de ghiozdan şi rechizite. Vă mulţumesc şi vă respect!” – ne-a scris dl. Puiu.

În ceea ce ne priveşte, aşa cum v-am anunţat, continuăm campania şi aşteptăm şi mai multe comentarii deştepte pe care, la finele lunii, le vom premia.

