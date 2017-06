Amânat de câteva ori în speranţa că problema se va rezolva, protestul cu oi anunţat încă din aprilie la Curtea de Argeş a avut loc azi.

Mioare lângă mânăstire

Azi-dimineaţă, mai mulţi crescători de oi şi vaci din municipiul Basarabilor au ieşit cu turmele pe străzi, în semn de nemulţumire faţă de modul în care au fost repartizate păşunile alpine. Daniel Petrescu, unul dintre cei mai cunoscuţi crescători de animale din Argeş, care consideră că autorităţile locale nu au respectat dreptul la păşunat al oierilor din zonă, a scos aproximativ 450 de oi cu care a blocat o stradă din Oraşul Regal, iar alte aproximativ 200 de mioare au fost aduse în parcarea din spatele Mănăstirii Curtea de Argeş.

Neautorizat

La faţa locului au intervenit poliţişti şi jandarmi, mai ales că acţiunea de protest nu fusese autorizată. Cele două turme şi însoţitorii lor care porniseră către sediul primăriei pe strada Poştei au fost blocate de forţele de ordine şi dirijate pe două străzi secundare. „Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Argeş acţionează pentru asigurarea măsurilor de ordine publică având dispozitive de blocare la faţa locului şi încercând să evite eventualele complicaţii”, a declarat Cătălina Turcea, purtătorul de cuvânt al jandarmeriei argeşene. Potrivit acesteia, în funcţie de constatări pot fi aplicate amenzi pentru circulaţia cu turmele pe carosabil, dar şi pentru comportament şi limbaj neadecvat dacă va fi cazul.

Neluaţi în seamă

Extrem de supărat că nu are unde-şi paşte animalele, iniţiatorul protestului, Daniel Petrescu, cerea cu vehemenţă să vină la faţa locului primarul. „Nu mai am ce le da de mâncare! O să stau aici până s-or sătura de oile mele. Eu nu dau bani ca alţii pentru ca să obţin păşune. Eu muncesc pentru ei. La un control recent s-au găsit nereguli, dar nimeni n-a făcut nimic. Am depus plângeri la DNA şi la Parchet, dar nu am niciun răspuns. Mi-am mâncat viaţa prin primărie, oamenii n-au izlaz şi nimeni nu vrea să ne ia în seamă. Vreau să afle toată ţara ce se întâmplă aici!”, spunea Petrescu.

Invitaţi la negocieri

În scurt timp a sosit viceprimarul Marian Gabriel Jubleanu care a încercat să calmeze spiritele şi i-a invitat pe protestatari la sediul primăriei pentru discuţii. După o primă rundă de negocieri, protestatarii au spus că nu renunţă la protest în cazul că solicitările nu le sunt soluţionate. „Vom ceda oile şi eu, şi unchiul meu, le vom ceda Primăriei Curtea de Argeş, să facă ce vrea cu ele. Nu avem niciun fel de pretenii, acum mergem la notariat să facem actele. Nu putem să ne batem joc de animale, pentru că din asta trăim. Asta am făcut de mici copii. Pe ei nu-i interesează că oile nu au apă, nu au păşune, şi-au bătut joc de noi! Le vom lăsa oile aici să se ocupe ei de ele până se va clarifica situaţia. Nu le mai luăm, le dăm primăriei, am făcut cerere că azi le donăm, fără nicio pretenţie!”, a răbufnit la un moment dat Dan Petrescu.

Nemulţumiri

Aşa cum am mai relatat cu alte ocazii, fermierii sunt extrem de nemulţumiţi că, în urma unei licitaţii organizate de Primăria Curtea de Argeş, păşunile din zona montană au fost concesionate unui singur crescător de oi, ceilalţi rămânând fără hrană pentru animale. „Suntem nemulţumiţi de felul în care s-a derulat licitaţia. Am cerut, înainte de desfăşurarea acesteia, să ne fie împărţit muntele, aşa cum e firesc, în funcţie de numărul animalelor deţinute, să ni se pună redevenţa stabilită de Direcţia Agricolă şi abia pe urmă să scoată (păşunile) la licitaţie”, susţinea cu aceeaşi vehemenţă Daniel Petrescu.

Minţiţi de autorităţi

În cursul după-amiezii crescătorii de animale au plecat, împreună cu o comisie condusă de viceprimarul Gabriel Jubleanu, către păşunile din zona montană, pentru a verifica în teren dacă neregulile sesizate se confirmă. Fermierii rămân însă neîncrezători, susţinând că autorităţile locale i-au minţit de fiecare dată şi sunt hotărâţi să nu renunţe la protest până când „afacerile necurate” care s-ar face între anumite persoane şi administraţie, după cum susţin, nu vor fi stopate.

Referendum?

Şi tot la Curtea de Argeş se mai pune ceva la cale. Un grup de oameni a luat iniţiativa de a strânge semnături în vederea organizării unui referendum pentru… demiterea administraţiei locale. În acest sens la primărie, după cum ne-a confirmat viceprimarul Jubleanu, a fost depusă o cerere privind aprobarea instalării unor corturi în zonele primăriei, Sf. Gheorghe, piaţa Ivancea şi Confarg. Iniţiatorii mai ziceau că echipe de tineri se vor deplasa tot pentru strângere de semnături în zona industrială de nord a municipiului şi în zona terasei 1 Mai.

Val. NICOLAU

(Visited 131 times, 131 visits today)