Sămânţă de scandal la Teatrul „Al. Davila” Piteşti, din cauza unor neînţelegeri iscate între managerul Nicolae Poghirc şi şefa secţiei Dramă, Luminiţa Borta. Cei doi colegi actori au închis, cel puţin deocamdată, porţile comunicării.

„Îmi doresc să fiu actriţă!”

Luminiţa Borta spune că „se simte trădată” de Nicolae Poghirc, omul pe care, astă-primăvară, l-a primit cu braţele deschise în colectivul teatrului, după ce acesta a câştigat concursul de manager. Incompatibilitatea dintre cei doi a apărut/s-a adâncit în momentul în care directorul nou instalat şi-a adus „prietenii” să joace la Piteşti, adică pe Constantin Cotimanis, Adrian Păduraru, Vasile Muraru, Valentina Fătu, Paula Chirilă etc., prin această mişcare managerială aruncându-i în „colţul proştilor” pe actorii cu ştate vechi la „Al. Davila”. Reclamând şi comportamentul coleric al managerului, Luminiţa Borta arată că, din cauza stresului de la locul de muncă, nu mai doreşte să fie şefă de secţie şi că îşi revendică postul de actriţă.

„Managerul e revoltat că nu am fost de acord cu anumite decizii. Ne-am contrazis… Pentru că am avut o opinie diferită de a lui, a început să urle la mine. Mi-a spus că nu mă va mai lăsa să joc şi că-mi va tăia salariul pe septembrie… Credeţi-mă că nici nu mai pot să respir atunci când îi aud vocea… Mi se face rău… Nu pot lucra sub presiune… Noi doi nu mai putem colabora. Eu nu mă pricep să fiu preşul lui Poghirc! De aceea nu mai vreau să fiu şefă de secţie. Îmi cer dreptul de a profesa ca actriţă în teatrul unde lucrez de aproape 30 de ani”, a spus, suspinând, Luminiţa Borta.

Cu sănătatea şubrezită din cauza stresului, Luminiţa Borta se află în concediu medical. Cariera sa la Teatrul „Al. Davila” Piteşti, una demnă de toată lauda, a început în anul 1988; ca şefă de secţie la Dramă a fost numită în anul 2007. Luminiţa Borta a jucat în numeroase producţii ale teatrului piteştean, roluri diverse, de la Eleva din „Lecţia” lui Eugen Ionescu, până la Nina Zarecinaia lui Cehov, ori Iulia lui Strindberg, aducând în lumina rampei personaje atât din dramaturgia românească, cât şi din cea universală. Are un palmares de premii naţionale şi internaţionale, a făcut regie, a colaborat cu Societatea Română de Radiodifuziune, la teatrul radiofonic.

„N-am post liber!”

Nicolae Poghirc nu crede în lacrimile Luminiţei Borta. Managerul îi reproşează că nu a venit la repetiţii, arătând că, din septembrie până în prezent (n.n., 5 octombrie), nu a semnat condica de prezenţă şi nici planul de muncă. „Este un caz de indisciplină la locul de muncă pe care de multă vreme îl tolerez şi din considerente ce ţin de specificul meseriei nu am luat încă măsurile ce se impun. Nu am declanşat o cercetare disciplinară în ceea ce o priveşte pe Luminiţa Borta. Eu i-am spus să meargă la scenă să controleze repetiţiile, conform fişei postului. Trebuia să vină la serviciu şi nu a venit. Conform regulamentului de ordine interioară asumat de angajaţii Teatrului «Al. Davila», fiindcă era în vigoare când am preluat funcţia de manager, la două absenţe nemotivate se desface contractul de muncă! Cât priveşte distribuţia spectacolelor, acest lucru depinde de regizor, nu de manager… Ca să poată reveni pe o funcţie artistică, această funcţie trebuie să existe. Or, în acest moment n-am un post liber de actriţă. Pe de altă parte, Luminiţa Borta nu face parte din opţiunile mele viitoare de a regiza un spectacol, date fiind lipsa de experienţă şi rezultatele…”, a conchis Nicolae Poghirc.

