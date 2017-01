Fire agresivă şi consumator de alcool, Marian Vasile Neculaie, de 29 de ani, şi-a lovit mama şi tatăl, după care a incendiat o anexă din gospodărie. În final individul a ajuns în arest, pentru 24 de ore, iar ieri a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti cu propunerea de arestare preventivă, însă procurorul l-a plasat cub control judiciar 60 de zile.

Împricinatul este necăsătorit şi locuieşte cu părinţii în comuna Cocu, satul Neguleşti, Nu are serviciu şi a fost plecat de de mai multe ori la muncă în străinătate. S-a întors din Italia de vreo două luni, iar vecinii susţin că, de când a venit, stă mai tot timpul beat şi are chef de ceartă. Miercuri seară, băut fiind, Marian Vasile Niculaie şi-a bătut părinţii, apoi le-a zis că dă foc la casă. A ieşit în curte şi a dat foc la o magazie, fiind nevoie de intervenţia pompierilor militari. Au ars în totalitate magazia, trei tone de fîn, şase butoaie şi două butii, dar şi lemne de foc. Poliţiştii sosiţi la faţa locului au deschis dosar penal, după care incendiatorul a fost dus la audieri. Noaptea târziu, el a fost reţinut 24 de ore pe bază de ordonanţă pentru comiterea infracţiunilor violenţă în familie, loviri şi alte violenţe, ameninţare şi distrugere. Ieri seară, el a fost dus la Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti cu propunerea de arestare, însă procurorul de caz a decis plasarea sub control judiciar pentru 60 de zile, iar la ora 2.30 a dimineţii de azi, individul a fost pus în liberatate.

Val. NICOLAU

