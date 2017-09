Avem un preşedinte al Consiliului Judeţean Argeş care se bucură că s-au mărit salariile funcţionarilor din administraţia locală. Şi este de apreciat acest lucru. Dar domnul Dan Manu nu ştie că totul are o limită, chiar dacă a declarat recent că a găsit cadrul legal să le dea bani angajaţilor săi. Preşedintele Consiliului Judeţean ar trebui să fie răspunzător atât de respectarea legii, cât şi a unor directive europene care prevăd că pentru muncă egală salariul să fie egal. Or, domnul Dan Manu este interesat de salariile celor din instituţia sa, lăsându-i pe cei de la Vedea, de exemplu, să se descurce cum or putea sau pe cadrele didactice să aibă salarii mai mici decât femeia de serviciu care îi face curăţenie în birou.

Prin urmare, se impune un studiu serios asupra realităţilor argeşene prezente şi imediate. Ce trăim astăzi este puţin probabil să mai fi trăit şi altădată în istorie. Avem o administraţie bine plătită, dar total lipsită de competenţă. Şi totuşi, astăzi, mai mult ca oricând, viaţa noastră socială se află nu numai în plină criză de competenţă, ci şi într-o criză de structură. Dar, mai ales, într-o criză de autoritate. Nu putem face nimic cu administraţia locală. Cred că în fruntea Consiliului Judeţean ne trebuie un om gospodar. Şi nu numai acolo. Oamenii care ne conduc nu sunt suficient de pregătiţi să se pună în serviciul cetăţeanului. Pentru ei politica înseamnă cucerirea puterii. Prin intermediul voturilor noastre – că tot votăm de parcă am fi orbi – cei aleşi nu fac altceva decât să confişte puterea şi să identifice partidul lor cu toată colectivitatea. Şi astfel, orice posibilitate de a reacţiona este anulată. Oamenii aceştia uită că administrează un oraş pentru oameni, dar nu uită de propriile interese şi pasiuni. Şi mai deprimant e că toate teoriile lor politice pornesc de la un vulgar calcul politic.

Prin urmare, este ceva artificial şi meschin în toată administraţia judeţului. Multe se sprijină pe relaţii personale ale şefilor. Dacă am analiza noile salarii ale funcţionarilor din primării, am vedea acest sistem deformat, iar răul ar putea fi foarte uşor localizat. Nu o valoare cade azi în faţa unui preşedinte de Consiliu Judeţean, ci însăşi noţiunea de valoare, nu câteva norme se lichidează în faţa unui primar, ci armătura suprastructurii unui oraş. Este o prăpastie între politicieni şi cetăţeni. Această criză de structură se referă la incapacitatea unei comunităţi de a încorpora toate categoriile ei sociale. Altfel spus, o comunitate bine structurată politic îşi desface braţele pentru a cuprinde toate categoriile ei sociale, indiferent dacă vorbim despre muncitori ori întreprinzători, funcţionari ori şomeri. Or, în primăriile noastre domneşte, în bună măsură, legea bunului plac. Începând cu 1 august angajaţii primăriilor au noi salarii. Legea salarizării unitare le dă dreptul primarilor de a fixa nivelul salariului fiecărui funcţionar din subordine. Marja este deosebit de mare: de la salariul viceprimarului la salariul minim pe economie. Sociologic vorbind, această marjă se transformă în putere. PSD a dat putere de neînchipuit primarilor şi funcţionarilor superiori din primării. Aceştia sunt stăpânii robinetelor cu bani.

Iar dacă e să aruncăm o privire asupra localităţilor noastre, avem o imagine a unor comunităţi de un mimetism adesea caricatural. Membrii acestei comunităţi vorbesc despre primari şi viceprimari ca despre nişte regi sau baroni locali, care îşi au propriii servitori, pe poliţiştii locali. Salariile acestor poliţişti care de regulă stau pe terase la o cafea – mă refer la unii dintre cei din Mioveni – sunt nesimţit de mari. Scriu despre nişte lideri politici care şi-au creat o adevărată teogonie a cultului personalităţii. În jurul lor s-au cristalizat o gamă largă de interese personale şi o adevărată ideologie teogonică de o eficacitate terifiantă… Toată harababura asta democratică nu este decât un mijloc de a se căpătui cei care stăpânesc robinetele bugetului local. Deci, primarii sunt cei care au putere absolută asupra robinetelor cu bani. Iar robinetul cel mai mare este la Consiliul Judeţean, în timp ce la Cuca, de exemplu, robinetul a secat demult. Dar îi pasă, oare, domnului Manu de robinetul de la Cuca? Ori trebuie să se descurce primarul de acolo, că pentru asta a fost votat?!

(Visited 41 times, 41 visits today)