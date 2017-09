CSM Steaua Bucureşti a câştigat sâmbătă a doua ediţie a Memorialului „George Ziguli”, după ce a învins în finală formaţia gazdă cu scorul 78-69. Pe sferturi a fost 31-9, 21-24, 12-16, 14-20. De la argeşeni, Andriy Agafonov a reuşit 23 de puncte, Nick Russel – 16 puncte şi 6 recuperări, iar Kostoski a marcat 12 puncte.

Înainte de această partidă s-a desfăşurat finala mică dintre Phoenix Galaţi şi Dinamo. Moldovenii au reuşit să câştige cu scorul de 76-54. Revenind la finala dintre gazde şi Steaua, jocul a fost extrem de disputat şi niciun moment nu puteai zice că partida este una amicală. Câte un jucător de la ambele formaţii a terminat accidentat, după dueluri dure: Porter Troupe a fost lovit la coaste şi a avut nevoie de intervenţii medicale, iar de la oaspeţi, Marius Runkauskas a părăsit terenul cu genunchiul drept umflat.

„Am muncit mult”

Hristu Şapera, tehnicianul argeşenilor, a vorbit, pentru site-ul oficial al clubului www.scmpitesti.ro, despre perioada precompetiţională. „Această perioadă a fost destul de dificilă pentru noi, având în vedere că am fost nevoiţi să ne antrenăm fără jucători importanţi din angrenajul nostru. Totuşi, am muncit mult, bine şi am încredere în valoarea jucătorilor pe care i-am adus. Cu siguranţă, ne lipseşte omogenitatea şi va fi dificil să dezvoltăm cel mai bun baschet în acest moment. În altă ordine de idei, mă bucură enorm decizia clubului de a organiza acest turneu pentru a onora memoria unui om care a însemnat foarte mult pentru baschetul din Piteşti şi care şi-a lăsat amprenta asupra noastră, a tuturor. BCM U Piteşti a fost şi este o mare familie, sper ca noi, jucători, antrenori, staff şi mai ales fani, să ne bucurăm de un sezon foarte bun în acest an”.

(Visited 16 times, 16 visits today)